ВС России уничтожили ангар с самолетами и склад дронов под Днепропетровском

ВС России нанесли удар по целям в районе аэродрома "Каменка" в Днепропетровской области. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, аэродром используется ВСУ для сборки и запуска беспилотников самолетного типа.

По данным подпольщиков, в результате уничтожен ангар с самолетами и склад беспилотников самолетного типа. Как сообщили источники Лебедева, в результате удара есть погибшие и раненые.

По данным подполья, по направлению к месту взрывов проследовали 4 пожарные машины и скорая помощь. Предполагают, что вертолеты забирали раненых, а скорые – погибших. Известно о нескольких жертвах и как минимум четверых раненых.