Роспотребнадзор выясняет причины вспышки ОРВИ в школе Пензы

Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины вспышки ОРВИ и кишечной инфекции в школе №71 Пензы. Обследованы контактные лица, эксперты отобрали пробы продуктов для исследования. Обследован персонал, изучено санитарное состояния объекта.

Как сказано в сообщении ведомства, заболели 108 детей. Все пациенты проходят лечение амбулаторно, без госпитализации. Прокуратура региона начала проверку по сообщениям о массовом заболевании детей.

Специалистам предстоит установить причины и условия, послужившие заболеванию вирусной инфекцией детей. Также они оценят выполнение должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства, передает РИА Новости.