Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Политические сводки среды

Сергей Лавров указала на неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание украинского конфликта. Об этом министра иностранных дел нашей страны заявил в Нью-Йорке на встрече с госсекретарем США Марко Рубио. Их консультации прошли на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщили в российском МИДе, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок.

Репортаж Лилии Акиньшиной.