Часть оживленной улицы в центре Бангкока провалилась на глазах у прохожих

Площадь порядка 900 квадратных метров. Глубина где-то метров 50 - размеры провала пока определяют на глаз, приближаться запрещено. Специалисты говорят: яма ведет себя непредсказуемо. Земля в Бангкоке может уйти из-под ног так же внезапно, как утром.

Дома дрожат, на улице грохот - проезжая часть исчезает прямо на глазах. Люди бегут от края воронки, кто-то успевает включить камеру телефона. Автомобилисты в панике пытаются сдать назад. Но повезло не всем: в гигантскую яму затянуло строительный кран, несколько легковушек. А еще - опоры ЛЭП. Те, потеряв почву под ногами, заискрили.

Вслед за ЛЭП лопнул водопровод. Посыпалось даже отделение полиции. Правда, потом пришли сообщения, что не выдержал только фасад, само здание участка все-таки уцелело. На волоске - больница, ушла под землю строящаяся станция метро.

В Управлении стихийными бедствиями Таиланда уже сообщили, что наверняка не обошлось и без грунтовых вод. В числе подозреваемых остается и проржавевший водопровод. Сейчас в районе Дусит нет ни воды ни света. Власти Бангкока объявили: ремонт гигантской ямы займет не меньше года.