Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск возросло до 11

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск возросло до одиннадцати. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Детей среди раненых нет.

В результате взрывов беспилотников ВСУ погибли два человека. Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались. Ранее сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших, передает ТАСС.

Также стало известно об атаке дронов ВСУ на Туапсе. В результате пострадали два человека, в том числе один ребенок. Раненые госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Повреждений инфраструктуры нет.