Силы ПВО сбили с полудня 24 сентября 25 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны сбили более 20 украинских беспилотников в период с 12:00 до 18:00 мск 24 сентября. Как сообщили в Минобороны России, цели перехвачены над территориями семи российских регионов и над Черным морем.

По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей. Также цели уничтожены над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО сбили в ночь на 24 сентября 70 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над Черным морем.