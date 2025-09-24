Слова президента США Дональда Трампа о "старых границах" Украины попытались объяснить в Белом доме. По словам источников в администрации президента, Трамп хочет надавить на Россию, чтобы Москва начала переговоры по украинскому по кризису.

Слова представителей президентской администрации привел телеканал CNN. Инсайдеры заверяют: публично объявив о том, что Украина может вернуться к старым границам, Трамп надеется ускорить процесс достижения двумя сторонами мирного соглашения.

Трамп днем ранее предположил, что Украина может вернуть все освобожденные российскими войсками земли из-за поставок оружия НАТО и "экономической слабости" России. Телеканал напоминает, что ранее американский лидер говорил, что Украина должна уступить землю своему захватчику, и расстелил красную дорожку для президента России Владимира Путина.