Европейцы возмутились тратами четы Зеленских на визит в Австрию

Шок для австрийских налогоплательщиков и позор для Украины: так отреагировали европейцы и украинцы на публикацию расходов четы Зеленских во время однодневного визита в Австрию. Даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови, пишет издание "Последний бастион".

Как отмечается в материале, Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне – и в это время. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом.

Благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент выяснилось: на однодневный визит украинского гостя было потрачено 463 тысячи евро из государственной казны. Перечислены и статьи расходов. Это аренда лимузина за 16 тысяч евро, сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, несколько вертолетов и 600 полицейских для патрулирования резиденции. Еще в 21 тысячу евро обошелся "семинар" с участием Елены Зеленской.