Лавров заявил о готовности Москвы координировать урегулирование кризиса с Вашингтоном

Москва готова координировать с Вашингтоном усилия по устранению первопричин украинского кризиса. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио.

Лавров и Рубио провели встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломаты обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине.

Лавров назвал неприемлемыми схемы Киева и Европы по затягиванию конфликта. Россия и США подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирных развязок. Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии ГА ООН 24 сентября.