Игорь Юшков: "Санкции против российских нефти и газа — это зачистка рынка для американских поставок"

В вопросе усиления санкционного давления на Москву Дональд Трамп продолжает гнуть свою линию: только после Европы, в обмен на полный отказ от российских энергоносителей. На словах хозяин Белого дома бравирует: от энергетического самоубийства не увильнет даже вроде бы как уважаемый Трампом Виктор Орбан. Будапешт ответил: венгры менять свою торговую политику не будут.

О ситуации с российскими энергоносителями с ведущим программы "Событий. 25-й час" поговорил Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации.

— Бенефис Дональда Трампа вся мировая пресса обсуждает на разные лады, аналитики пытаются толковать его слова, его высказывания, выпады очень по-разному, что касается и экономики, и Украины, и всего остального, но нас все-таки интересует, как же будет с нашими энергоносителями. Вот Урсула Фон дер Ляйен отчитывается перед Трампом: мы уже сократили поставки газа из России, полностью отказались от угля и значительно сократили поставки нефти, но она все еще поступает на европейский континент. Вот этот быстрый отказ от того, что они покупают у России, это реальная перспектива? Они чуть ли не к январю 27-го хотят закрыть вообще все бреши. И где они будут все это брать? У них есть источники, кроме Америки?

— Не так много осталось наших поставок на европейский рынок, поэтому теоретически это возможно. Проблема в том, что внутри Евросоюза нет единства. Наши энергоносители продолжают покупать буквально несколько стран. По нефти это Венгрия и Словакия. Ну и Сербия, но она не входит в Евросоюз. То есть фактически два государства, и при этом одна компания. Потому что и в Венгрии, и в Словакии НПЗ, нефтепроводные заводы принадлежат венгерской компании, именно она сопротивляется. Поэтому Брюссель открыто говорит Трампу, что мы бы рады отказаться, но есть сопротивляющиеся, поэтому давите на них конкретно. А по газу это поставка только по "Турецкому потоку", и там страны Балкан в основном берут. Это Греция, Северная Македония, Сербия, Венгрия, Словакия и несколько еще государств, которые через посредников покупают, в том числе и Румыния, и Болгария, и несколько других. Эти объемы небольшие, то есть по газу у нас осталась примерно в этом году около 16-17 миллиардов кубов, а я напомню, что в 2021 году было около 160 миллиардов кубов, а по нефти опять же это буквально около 7-9 миллионов тонн нефти в год для Венгрии и Словакии. То есть мы можем эти объемы спокойно направить в порт и отправить на отдаленные рынки, для нас вообще не будет никакой проблемы. Без разницы, как продавать — морем или танкерами. По газу, да, нужно будет построить инфраструктуру, заключить новые контракты. Газ сложно перевозить, поэтому его переориентировать на альтернативные рынки труднее. Но, тем не менее, это постепенно нужно будет делать. А для Европы любая альтернатива будет дороже. И по газу в чем проблема: не в том, что только эти две страны пострадают, а в том, что отказ от российских поставок спровоцирует дефицит и весь газ будет дороже. Любой. Биржевая цена вырастет. Будь то норвежский, алжирский, американский. Любой газ будет дороже.

— Представитель ЕС по энергетике называет восемь стран Евросоюза, которые продолжают покупать выгодный российский газ. И среди них такие крупные, как Бельгия, Нидерланды, Португалия, Франция. Этим странам все-таки придется отказаться от российского газа. СПГ наш они принимать не будут.

— В 19-м пакете они прописали запрет на импорт российского СПГ, и США от них это требуют. С 27-го года запрещено будет импортировать газ таким транспортом. Но здесь циничная ситуация заключается в том, что они объявляют, что это удар по России, это удар по доходам России от экспорта СПГ. Но на самом деле, как государство Россия не пострадает, потому что весь этот СПГ идет с одного буквально проекта, это "Ямал-СПГ". И чтобы его реализовать, это действительно очень сложный проект, дали налоговые льготы этому проекту. И еще лет 6-7 он почти ничего не будет платить в бюджет. Поэтому это очень циничная позиция. Россия не пострадает. И на самом деле это не санкции по сути, а расчистка рынка сбыта для американских поставок. Ведь Европа обещала американцам нарастить закупки энергоносителей аж на 750 миллиардов долларов в следующие три года, при том, что в год сейчас они покупают примерно на 60-70 миллиардов долларов. И это уже фантастическая цифра, им явно не выйти на 750.

— Когда Трамп критически отзывается о нашей экономике, запрещает европейцам покупать наши энергоносители, он ничего не говорит о том, что России должен быть нанесен такой сильный экономический удар. Очевидно, у него нет планов как-то подорвать российский бюджет. Он, наверное, хорошо представляет себе ситуацию с тем, куда мы поставляем наш газ и нашу нефть. Так вот, выпадение, скажем так, Европы из списка энергетических рынков для нашего бюджета какую-то угрозу представляет? Мы что-то можем потерять или терять уже нечего?

— Ну действительно, тут объемы не очень большие уже, и в целом по газу, да, тут еще долго разворачиваться, и мы вынуждены будем сократить на этот объем, который мы сейчас поставляем в Европу, добычу, а значит не будет выплачиваться налог на добычу полезных ископаемых на газ, экспортная пошлина. Но газ всегда давал гораздо меньше, чем нефть. А нефть легко развернуть, грузишь на танкеры и увозишь. И в этом плане никакой проблемы не будет. Конечно, это очень странная ситуация, когда Трамп говорит, что я тут узнал, что НАТО, оказывается, покупает российскую нефть или российский газ. Это, конечно, поразительно, потому что всем известна статистика, сами эти страны отчитываются. И это не запрещено, главное. Нет никаких санкций, которые запрещали бы вообще кому-либо покупать российскую нефть. В этом плане тоже показательная история. Турция увеличила закупки российских нефтепродуктов, в частности дизеля, и ровно настолько же увеличила поставки своих нефтепродуктов в Евросоюз. И они годами этого якобы не замечают. Просто потому, что это всем выгодно: и Турции, и Евросоюзу. Иначе у них тоже возникнет дефицит.