Тонким чувствам даже прожженные политики подвластны! Политическое кабаре Дональда Трампа, который похоронил "зелёную" повестку, едва не похоронил ООН и дал какую-то надежду Украине, обсуждают на все лады. Ураган громких лозунгов и океан эмоций. Больше всех расчувствовался гость из Киева. Летом чуть по щекам не побили, отругали, а тут даже пинка не дали, хвалили. Хочешь, говорят, территории возвращать, вот и молодец, возвращай.

"Если Россия не готова пойти на соглашение, чтобы положить конец войне, мы полностью готовы ввести внушительные тарифы, которые остановили бы кровопролитие. Но Европа должна присоединиться к нам в этом", - заявил Трамп.

Но вот публикации смышлёных журналистов в западной прессе по итогам встречи Трампа с Зеленским напоминают холодный душ. Издание The Spectator выходит с заголовком "Трамп вскрывает блеф Европы и Украины". И то верно – он миротворцем хочет быть, а его за нос водят и заставляют Зеленского воевать до победного.

"Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а отказ Трампа от дальнейшего участия в мирном процессе… Это совершенно ясное заявление о том, что теперь он считает войну на Украине ответственностью Европы. По сути, Трамп вскрыл блеф Европы и Зеленского. Ты говоришь, что можешь победить Путина? Ну что ж, приятель, дерзай!" – пишет издание.

Смысл понятен. Зеленского подначивают воевать до полной победы России. Судя по всему, именно так. Издание The Economist, считающее себя авторитетным, вдруг замечает, что Украина живёт в клубке проблем - военных, политических, экономических.

"Украина, очевидно, выживает, но постепенно опустошается и теряет пространство для манёвра. "Мы можем бороться годами, медленно теряя позиции", — говорит один высокопоставленный чиновник. Но вопрос в том, зачем?" – пишет издание.

А ни зачем. Процесс важнее результата, в который ни Украина, ни Европа не верит. Но ещё приснопамятный Борис Джонсон велел воевать до последнего Украинца. По этому плану и шпарят. Так что сами-сами-сами… Война до победного? В действительности всё не так как на самом деле.