Комбинированный удар нанесли минувшей ночью российские войска по тыловым районам и объектам ВСУ. Среди пораженных целей оказался и учебный центр националистов в Черниговской области. По предварительным данным, в результате атаки двумя ракетами оперативно тактического комплекса "Искандер" разрушен полигон и его инфраструктура. Противник потерял до 50 человек. Среди ликвидированных, в том числе могут находиться и иностранные инструкторы.

Большие потери ВСУ несут в Харьковской, Днепропетровской областях и Донецкой республике. В районе водохранилища Клебан-Бык российские войска заблокировали и завершают ликвидацию крупного формирования неонацистов. В его составе в основном боевики запрещенных террористических группировок "Азов" и "Лють". Как сообщили в Минобороны, изначально этот отряд насчитывал более 800 человек. Сейчас бандеровцев осталось меньше 80. Сегодня стало известно, что в результате ударов беспилотниками наши бойцы уничтожили еще 10 террористов.

Успешно развивается наступление и в Кировске. Большая часть населенного пункта находится под контролем российских штурмовиков. В эти минуты идет зачистка освобожденных кварталов. И буквально несколько часов назад стало известно, что наши подразделения вошли в северную часть города Северск и приступили к его освобождению.