Российская система ПВО сбила 55 украинских БПЛА в ночь на 25 сентября

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в ночь на четверг, 25 сентября, 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые пытались атаковать нашу страну.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, украинские дроны были перехвачены и ликвидированы над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.

Тем временем российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов. Как рассказал первый заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев, которого цитирует РИА Новости, регулярно, дважды в год, проходят всероссийские учения, во время которых отрабатывается "поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях". В числе прочего "разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов".