Самолет авиакомпании "Россия" столкнулся с другим бортом в Шереметьево

Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва — Санкт-Петербург получил повреждения при подготовке к вылету из-за столкновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который приземлился в Шереметьево из Пекина. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Росавиация расследует причины столкновения самолетов, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Он добавил, что риски для людей отсутствовали, а направлявшихся в Санкт-Петербург пассажиров уже отправили резервным бортом.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту аварии двух самолетов, заявили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва – Санкт-Петербург в аэропорту Шереметьево", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что резервным бортом в Санкт-Петербург были отправлены 84 пассажира.