Лавров встретился с главой МИД Швейцарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Об этом сообщили в МИД РФ 25 сентября.

Стороны обсудили вопросы деятельности ОБСЕ в преддверии председательства Швейцарии в организации в 2026 году. МИД России изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

Также страны обсудили урегулирование украинского кризиса. С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника, сообщили в министерстве.

"Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел.