Макрон призвал не сбивать российские самолеты

Запад должен реагировать "чуть более решительно" в случае "российских провокаций". Такое мнение высказал в среду, 24 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя утверждения Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства самолетами России.

Как заявил политик, странам Североатлантического альянса необходимо повысить уровень ответа на "новые провокации" России в своем воздушном пространстве. Однако даже в случаях таких "проверок" со стороны российских военных "мы не собираемся открывать огонь", заверил Макрон.

В любом случае, "если кто-то снова вас провоцирует, вы должны реагировать чуть более решительно", цитирует президента Франции "Интерфакс".

Ранее американский лидер Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в воздушное пространство альянса. При этом в ответ на вопрос о возможной помощи США Европе в подобных ситуациях он заявил, что все зависит от конкретных обстоятельств.

Генсек НАТО Марк Рютте высказался о возможности сбивать российские самолеты аккуратнее. Он заверил, что "мы сделаем все необходимое для защиты наших городов, людей и инфраструктуры", однако "это не означает, что мы всегда будем немедленно сбивать самолет".