Трамп рассказал о трех зловещих событиях, произошедших с ним в штаб-квартире ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен расследовать "тройной саботаж" визита президента США Дональда Трампа в Генасамблею (ГА).

О своем недовольстве американский лидер рассказал в социальной сети Truth Social. Как выяснилось, во время пребывания Трампа в штаб-квартире ООН произошли "три весьма зловещих события": аварийная остановка эскалатора, неработающий телесуфлер и неработающий микрофон. Президент считает, что это произошло не просто так.

"Удивительно, как мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края этих стальных ступенек. Просто мы оба крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа", - описал Трамп ситуацию на эскалаторе.

Телесуфлер и микрофон, по мнению президента США, также были намеренно отключены во время его выступления.

"Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им следует стыдиться себя", - возмутился Трамп, добавив, что отправил копию письма генсекретарю ООН.