Буддистские монахи погибли при падении канатной дороги на Шри-Ланке

Семь буддистских монахов погибли и шесть получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке.

Инцидент произошел вечером 24 сентября на территории монастыря На Уяна Аранья Сенасаная в центральной части Шри-Ланки. Монахи возвращались после совершения религиозных ритуалов. Во время подъема канат оборвался, и вагон с монахами сорвался с высоты.

Среди погибших - граждане России, Румынии и Индии, сообщила газета Daily Mirror. Их имена не сообщаются.

Двое монахов смогли выпрыгнуть из падающей кабины и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные ранения. Пострадавших доставили в больницы.