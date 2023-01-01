Интерпол объявил в розыск Максима Каца*

Блогера Максима Каца* объявлен в розыск на территории всех стран-членов Интерпола.

По предварительным данным, блогер может скрываться в Турции, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В России на Каца* заведено уголовное дело о нарушении закона о деятельности иностранных агентов. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы. Хорошевский суд Москвы постановил заочно арестовать его.

Кац* уехал из России после начала специальной военной операции. В августе 2023 года суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Свою вину он не признал.

*признан в России иностранным агентом