"Долг Родине надо отдавать. Страха нет": в России растет число заключивших контракт с Минобороны

Взять замаскированный опорник противника без потерь, уничтожить неприятеля или обратить его в бегство. На полигонах проходят обучение добровольцы, заключившие контракт с Минобороны. Ценным опытом делятся ветераны спецоперации. Число новобранцев растет - каждый день на отборные пункты в российских регионах приходят сотни желающих встать на защиту Родины.

Вражеский опорный пункт обнаружила воздушная разведка. Но подобраться к нему по земле оказалось непросто - противник повсюду. Такова легенда учений спецназа Центрального военного округа. Снайперским парам предстоит подавить основные огневые точки врага. А его разрозненные группы должны быть уничтожены в ближнем бою.

Занятия проводятся с участием бойцов, недавно подписавших контракт с Минобороны. Они тоже участвуют в штурме и марш броске по пересеченной местности. Опытные инструкторы дают самые важные наставления.

"Они могут больше, чем они думают. Пройти 20-30 километров - они это могут сделать. Они просто морально себя к этому не готовят. Думают, что не могут. Мы стараемся их готовить к тому, что они могут. Тяжело, как говорится, в учении. Легко в бою. Это не зря так говорят. Это на себе испытано", - говорит военнослужащий по контракту с позывным Черный.

Бойцов еще учат находить и обезвреживать взрывные устройства, оказывать первую медицинскую помощь, противодействовать беспилотникам - всему, что пригодится на передовой. А на соседнем полигоне мотострелки отрабатывают отражение атаки вражеской ДРГ. Для этого нужно хорошо стрелять не только по статичным мишеням.

"По появляющимся, по движущимся мишеням. По спешивающейся, атакующей и залегшей группе пехоты со сменой огневой позиции. Готовим их работать двойками, тройками. То есть малыми группами есть больше шансов продвинуться вперед", - говорит Артур Рахматов, инструктор, командир отделения.

Малые группы должны одинаково эффективно работать окопах, в траншеях, в поле. Особое внимание уделяется городской застройке.

"Действие солдата в бою. Тренировка в передвижении в бою. Выполнение команд командиров отделения. Ну, и слаживание, непосредственно, отделения в бою. Практически каждый день и днем и ночью", - объясняет Бупегалиев Адияр, инструктор на учебном месте.

О том, как проходят воинские будни подробно рассказывают в пунктах отбора на военную службу по контракту. Доброволец Дмитрий пришел сюда по зову сердца.

"Я же из ЛНР. То есть, как бы долг свой надо отдавать. Земля-то своя. Родина. Ну, страха никакого нет. Поскольку, я шахтер бывший. В шахте было страшнее. Как бы опасность везде поджидает. Так что бояться тут нечего", - говорит он.

Пункт отбора в Ставрополе, как и многие по стране, каждый день помогает заключить контракт добровольцам разных возрастов и профессий.

"Люди приходят разные, разных возрастов. И молодежь приходит и люди постарше. Ребята патриотически настроены", - говорит заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту 1 разряда, г. Ставрополь.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно 1900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, заявку можно подать и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.