Медведь растерзал женщину у школы в Петропавловске-Камчатске

В Петропавловске-Камчатском прокуратура начала проверку после нападения медведя на людей.

Инцидент произошел сегодня утром на территории школы. Хищник атаковал женщину во время прогулки. Пострадавшую с серьезными травмами доставили в реанимацию краевой больницы. Врачи делали все возможное, однако женщина скончалась.

Несколькими часами ранее медведь на парковке пытался напасть на владельца автомобиля, но тот успел запрыгнуть в салон. Зверь отвлекся, это и спасло мужчину. Сейчас хищника ликвидировали.