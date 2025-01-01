Испугавшаяся учений Польша снова открыла границу с Беларусью

Этой ночью первые автомобили со стороны Беларуси пересекли линию государственной границы в направлении Польши.

Возобновили работу пять пунктов пропуска. За несколько часов до этого польские военные демонтировали инженерные заграждения. Белорусская сторона заранее начала пограничное и таможенное оформление транспорта, чтобы ускорить его прохождение. По некоторым данным, на КПП скопилось несколько сотен легковых автомобилей и более тысячи грузовиков.

В ночь на 12 сентября Варшава закрыла границу. Власти Польши обосновали такое решение интересами безопасности, объяснив его началом активной фазы российско-белорусских учений "Запад 2025".