Ведущая Регина Тодоренко объявила о рождении третьего ребенка

Ведущая Регина Тодоренко и ее супруг, певец Влад Топалов, стали родителями в третий раз. Радостной новостью известная телеблондинка поделилась в своем официальном телеграм-канале. Она опубликовала фотографию крохотной ручки новорожденного сына.

"Теперь нас 5. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", - сообщила Регина Тодоренко.

Вообще супруги мечтали о дочке, поэтому, когда выяснилось, что у них будет третий сын, Регина призналась, что почувствовала себя немного разочарованной. "У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек..." — поделилась своими эмоциями Тодоренко.

Влад же не стал скрывать, что новость о третьем сыне его совсем не обрадовала. Узнав, что любимая жена снова не подарит ему дочь, певец задумался о процедуре стерилизации мужчин.

Напомним, экс-солист группы Smash!! и ведущая шоу "Орел и решка" поженились в 2018 году. И вскоре на свет появился их первенец — сын Майкл. Через четыре года Регина подарила Владу второго наследника, которого назвали Мирославом.