Президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом новом наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в среду, 24 сентября, информированные источники.

По словам собеседников The Wall Street Journal, речь идет о "планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведывательных данных со стороны Соединенных Штатов".

Пресловутую информацию американскому лидеру, как пишет издание, предоставили в ходе его подготовки к встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Конкретики об этих данных в открытом доступе нет, однако подчеркивается, что помощники Трампа настаивают на ужесточении позиции по Украине.

Ранее сообщалось, что крупная группировка ВСУ заблокирована в Купянске. Как рассказали в Министерстве обороны России, наши бойцы взяли ее в полукольцо с северной и западной стороны города, продолжается ее блокировка с юга. При этом ВС России применили тактику "подземного десанта" через инженерные коммуникации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что с каждым днем переговорные позиции Украины будут ухудшаться из-за успешных действий российской армии на фронте. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, Киев "абсолютно ушел в пассивную позицию".