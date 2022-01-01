Певица Рианна показала новорожденную дочь

Известная певица Рианна родила третьего ребенка. На сей раз это стала долгожданная девочка. Радостную новость певица сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Артистка выложила фотографию из палаты. На снимке исполнительница держит в руках младенца.

"Рокки Айриш Мэйерс. 13 сентября 2025", - коротко сообщила Рианна.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Причем не остались в стороне и представители западного шоу-бизнеса. Теплые слова новоиспеченной многодетной мамочке высказали модели Сьюки Уотерхаус и Кара Делевинь, Лирика Андерсон и многие другие.

Напомним, у Рианны уже есть двое сыновей. Старший ребенок родился в 2022 году. Всего через год у певицы появился второй мальчик. При этом во время беременности она продолжала регулярно появляться на красной ковровой дорожке и заниматься творчеством.

Отметим, что отцом детей Рианны является рэпер Асап Рокки. Оформили ли влюбленные отношения официально, точно неизвестно.