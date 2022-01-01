На неизлечимо больного Филиппа Киркорова свалилось новое несчастье

Филипп Киркоров уже несколько месяцев восстанавливается после травмы, которую получил на концерте в Санкт-Петербурге. По мнению фанатов в Сети, артист все еще выглядит неважно. Он сильно похудел и едва держится на ногах. Во время выступления на конкурсе "Новая волна" поп-король и вовсе упал на сцене.

Дело в том, что артист страдает от неизлечимого заболевания, у Филиппа сахарный диабет. Из-за этой болезни Киркоров никак не может залечить рану от ожога, а также ему иногда резко становится плохо.

А тут на артиста свалилось новое несчастье. В Таганский районный суд Москвы поступил иск к поп-королю отечественной эстрады. Сообщается, что Филипп Киркоров не до конца выплатил кредит, который взял еще пять лет назад. Сумма задолженности не уточняется. Однако известно, что уже 13 октября пройдет предварительное судебное заседание по делу, передает ТАСС.

Сам Филипп Киркоров пока не прокомментировал информацию о невыплаченном кредите. Отметим, что недавно с него была взыскана налоговая задолженность за 2022 год на общую сумму 7,97 миллиона рублей. Кроме того, на певца также была возложена обязанность по уплате государственной пошлины в размере 24 тысяч рублей.