Публикация Министерством внутренних дел Молдавии видео, якобы подтверждающего обнаружение "пророссийских" бюллетеней для голосования на парламентских выборах в республике, вызвала ироничную реакцию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Чиновница в комментарии "Известиям" в шутливой форме выразила надежду на то, что "рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало в среду, 24 сентября, посла Молдавии из-за отказа официального Кишинева в аккредитации российских наблюдателей на предстоящих выборы в молдавский парламент.

Тем временем Служба внешней разведки России предупредила, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии, даже если развитие ситуации после предстоящих в республике парламентских выборов не потребует внешнего вмешательства.