Школьник ударил одноклассника ножом в иркутской Зиме

В Иркутской области 14-летний школьник ударил ножом одноклассника во время ссоры.

Инцидент произошел в одной из школ города Зима. Утром 25 сентября между учениками восьмого класса на уроке произошла ссора, в ходе которой один мальчик пырнул другого ножом.

Пострадавший получил неглубокие порезы спины и плеча, сообщили RT в УМВД Иркутской области. Подростку оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. С напавшим школьником ведут беседу правоохранители. По данным telegram-канала Baza, мальчики давно конфликтовали между собой.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о халатности. Ход расследования контролирует региональная прокуратура.