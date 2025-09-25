Известного украинского артиста Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, могут не впустить в Россию по имеющимся на это основаниям. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в российских правоохранительных органах, передает РИА Новости.

А недавно Андрей Данилко навлек на себя гнев киевского режима. Артист, поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского, на одном из концертов заговорил по-русски. После этого на Сердючку обрушился шквал критики.

Выступление Данилко изучил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Чиновник схватился за голову, когда услышал, что Сердючка на концерте в самом сердце Киева исполняет песни на русском.

Напомним, в конце июня Верка Сердючка на концерте в Одессе в очередной раз спела на русском, а потом иронично прокомментировала жалобу уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя. Данилко пошутил, что из-за него в стране забыли про конфликт между Ираном и Израилем.