ЕС пообещал не наказывать Венгрию и Словакию за покупку нефти у России

Венгрия и Словакия не подлежат санкциям за приобретение российских энергоносителей. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Как подчеркнула политик в интервью телеканалу Sky News, "о санкциях мы не говорим". Однако Будапешт и Братислава "должны действительно использовать альтернативы, которые предоставляют им соседи, чтобы избавиться от российской нефти и газа, как просил президент (США Дональд) Трамп".

Каллас утверждает, что у Венгрии и Словакии имеется альтернатива, которую предлагают соседние государства, однако покупать нефть и газ у России "просто дешевле".

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что "мы не можем обеспечить безопасные поставки энергоносителей для нашей страны без российских источников нефти и газа". При этом он сетовал на то, что с европейскими чиновниками "совершенно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле" по этому вопросу.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН рассказал, что Братислава попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов.