СК занялся столкновением самолетов в "Шереметьево"

Следственный комитет на транспорте начал проверку инцидента, произошедшего накануне в столичном аэропорту "Шереметьево".

В среду, 24 сентября, в "Шереметьево" столкнулись самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines. Наш самолет готовился к вылету в Санкт-Петербург, а китайский – прилетел из Пекина. При движении законцовка правого крыла китайского борта повредила руль направления самолета "России". Оба самолета получили повреждения.

Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Пассажиров в Санкт-Петербург доставил другой борт, Airbus A330 отстранили от полетов по итогам технического осмотра. Всех пассажиров временно расселили по гостиницам.

Обстоятельства инцидента также проверяет Северо-Западная транспортная прокуратура. Причины ЧП устанавливаются.