В Госдуме допустили введение наказания за пропаганду против вакцинации

Люди, пропагандирующие отказ от профилактических прививок, должны осознавать, что занимаются антигосударственной деятельностью. Такое заявление сделал в четверг, 25 сентября, председатель думского комитета по охране здоровья и кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

Как подчеркнул парламентарий, распространение антипрививочной пропаганды нарушает безопасность государства: "Мы ради безопасности иногда многим жертвуем, терпим какие-то вещи".

Леонов признал за гражданами право на личное мнение относительно вакцинации, подчеркнув, что делать прививку "тебя никто не заставляет — уголовное дело на тебя никто не заведет, штраф тебе никто не выпишет". Однако "не надо это пропагандировать".

Что касается законодательно закрепленного наказания за пропаганду против прививок, "это уже должно больше общество сформулировать". Политик отметил, что "депутаты готовы взять на себя ответственность (за введение наказания), но если в обществе будет такой запрос", сообщает ТАСС.

Тем временем в России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. По состоянию на 23 сентября, как сообщал Роспотребнадзор, прививки сделали уже свыше 16,5 миллиона человек. Ведомство напоминает, что вакцинация помогает сократить риски инфицирования, а если заболевание все же наступит — у привитых людей гораздо реже развиваются осложнения.

Роспотребнадзор рассказал на своем официальном сайте, как правильно подготовиться к прививке от гриппа, чтобы сделать эту процедуру безопаснее и эффективнее.