Дибров сделал заявление после официального развода с Полиной: от слов телеведущего слезы наворачиваются

Дмитрий Дибров похудел на 20 килограммов. Теперь ест только сельдерей и иногда позволяет себе немного текилы. Он стал выходить в свет с яркими спутницами. Премьеры, вечеринки, фотографии с обнимашками. В жизни телеведущего наступил новый этап.

"Выходит из леса старик. Посмотришь - а он и не старик. А напротив, совсем молодой красавец Дубровский", - иронизирует Дибров.

Близняшек, повсюду сопровождающих Диброва, зовут Екатерина и Волга Король. Амбициозные белорусские сёстры уже несколько лет всеми доступными способами пытаются покорить российскую столицу. В частности, они поют. Впрочем, близняшки телеведущего сейчас сопровождают разные.

В газетах развод 65-летнего Дмитрия Диброва и его 36-летней жены Полины до сих пор считается светской новостью номер 1. Впрочем, сам Дмитрий Александрович газет не читает. Как минимум до обеда.

"Очень не безобидно, если вы читаете это дерьмо, которое питается отходами жизнеспособных организмов. Чем они отличаются от гельминтов, от глистов? Да ничем. Они специально чёрт знает что потом выдают из себя. Да они как были идиотами, так такими и остались", - бушует Дибров.

А как же громкие заголовки о том, что Полина ушла в одних трусах, а Дмитрий Дибров оставил её без имущества и денег? Давайте разбираться.

Как минимум у Полины Дибровой есть пиджак, и живёт она теперь через дорогу от мужа. Об этом многодетная мать рассказала в интервью блогеру Лауре Джугелии. С Дмитрием Александровичем они соседи. Как в ситкоме. Но без закадрового смеха.

"Да, теперь мы находимся рядом с Дмитрием, но не в одном доме. Мы приняли решение сделать это именно так, потому что наши дети беспрепятственно могут общаться в любой момент с обоими родителями. Для нас это основное", - уверяет Полина.

Полина в кадре выглядит уверенно и спокойно. Рассказывает о психологе, о духовнике, о том, что заранее готовилась к разговору с мужем. Она признаётся, что чувства ушли и влюбилась в другого, что сказала об этом прямо. Звучит благородно, по-взрослому. Правда, вопрос о том, почему сама она теперь живёт в доме подруги, а дети остались жить с мужем на их шикарной семейной вилле, которая пока называется "Полина", мягко говоря, повис в воздухе.

Интервью разлетелось на многочисленные нарезки, и женщины в комментариях Полине не очень-то и сочувствуют.

- Артистка больших и малых. Как она ещё свечу рядом с собой не зажгла? Просто святая Полина.

- Классический пример женщины, очень любящей денежки. Такие кушают всё и ни перед чем не останавливаются.

- Фантастическая лгунья. Естественно, муж Дибров стал старенький, инсульт перенёс, денежек меньше стало. Вот и всё.

- Вспомнился Кот Матроскин о Шарике: "Мы его взяли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует". В роли Шарика - мадам Диброва".

Отдельная тема в истории Дибровых - брачный контракт, Священный Грааль для всех рублёвских жён. По словам Полины, они заключили его не до брака, то есть 16 лет назад, а этим летом, когда речь зашла о разводе. Любовь - штука сложная, особенно когда тебе 36, а мужу - 65. Впрочем, Дмитрий Дибров, похоже, считает иначе.

Что касается развода, то одни поддержали Полину: молодая женщина имеет право на личное счастье. Другие встали на сторону телеведущего: мол, он жертва, его предали. Большинство же предпочло наблюдать со стороны, делая вид, что это тот самый ситком, о котором мы упоминали ранее, а не настоящая жизнь.

Дмитрий Дибров всегда тянулся к молодым да пригожим. Со своей будущей бывшей четвёртой женой он познакомился на финале конкурса "Мисс тело". Полина, на тот момент 17-летняя студентка журфак, - модель и красавица с глазами, в которых можно утонуть, стала победительницей. Дибров тогда имел честь быть одним из членов жюри.

Дмитрий старше Полины на целую жизнь. Она моложе, чем его любимый винил. У мужа и жены разница в возрасте - 30 лет. Полина из скромной победительницы конкурса "Мисс тело" превратилась в яркую светскую львицу.

Она повсюду сопровождала мужа, завела микроблог, участвовала в телешоу, занималась благотворительностью, скорректировала после родов грудь и открыла женский клуб, назвав его собственным именем. Её карьера полетела вверх. У Дмитрия всё складывалось несколько сложнее.

Нового архитектора счастья и алхимика чувств Полины Дибровой зовут Роман Товстик. Он на 15 лет моложе Дмитрия Александровича. Миллиардером Товстик стал, торгуя БАДами. До скандальной семейной саги его имя мало кто знал, а теперь оно не сходит со страниц газет.

"Это спортивное питание компании, которая есть у Товстика, она уже потихонечку вымирает, и ему нужен пиар. Ему нужен такой более глобальный масштабный какой-то пиар, связь с общественностью. И вот он на этой теме выезжает", - уверена певица Милена Дайнего.

С семьёй бизнесмена Дибровы давно на короткой ноге. Полина бывала у Романа и его жены на семейных торжествах, крестила одного из детей пары. А несколько лет назад именно жена Диброва встречала Елену у роддома с её пятым ребёнком. Всего же у женщины шестеро детей. Шестого ребёнка 40-летняя Товстик родила всего год назад, и с мужем они разводятся куда громче Дибровых: с руганью, слезами. А что будет дальше с детьми, с домами, с деньгами, с любовью, в конце концов.

Трое сыновей, хоромы на Рублёвке - жизнь, как в сказке, о которой мечтают миллионы. Но в сказке обычно всё кончается свадьбой, а в жизни часто - разводом и алиментами. В доме Диброва, точнее, на его вилле с романтическим названием "Полина" у плиты сейчас стоит другая женщина - домработница. Впрочем, домработница стояла и раньше. Ведь любящему и возвышенному мужчине вторая половинка нужна вовсе не для того, чтобы она на кухне щи варила.

"Упаси тебя Господь засунуть её на кухню. Ну, если, конечно, кто любит на кухарках жениться... Может, он и сам хороший сапожник. Да, конечно. А так вообще... Но вот она должна быть хозяйкой. Она не только дома должна быть хозяйкой, но и твоей жизни", - говорит Дибров.

Судя по всему, сейчас место хозяйки вакантно. Да и рублёвская жена - это же не пожизненный статус. Это временная прописка, как в отеле или на вилле. Заселилась, пожила, пора и честь знать. А если вовремя не заключили брачный контракт, можно вообще остаться ни с чем.

"Ну, они получают по заслугам, всё, что могу сказать. Потому что, в общем-то, надо выбирать себе человека не по материальным каким-то, финансовым возможностям, а по уровню своего образования, интеллекта. Пусть это даже бедный, небогатый человек. Но с ним можно больше найти счастья, чем с человеком, который тебя разочарует. Вот это я могу одно сказать", - говорит певица Любовь Успенская.

Елена Товстик не просто бегло пробежала глазами по интервью Полины Дибровой. Она выдержала все два часа до последней секунды. А потом написала, что во время своей недавней поездки на Камчатку её бывшая подруга не ограничилась компанией троих своих мальчишек. С ней ехал и 11-летний Артём, сын семьи Товстиков, тот самый, которого Полина крестила. По словам Елены, она осталась ни с чем. Якобы муж хочет забрать у неё детей, денег высылает только на минимальный набор продуктов, а из дома вывозит ценные вещи.

Полина Диброва опровергла служи о том, что Роман Товстик купил для неё особняк за 150 миллионов рублей, и они уже живут вместе. Женщина утверждает, что у неё имеется одна квартира, взятая в ипотеку, и предназначена она не ей, а их с Дмитрием старшему сыну, которому скоро исполнится 18.

— У Дмитрия сейчас непростой период времени, ровно как и у меня. И если ему это помогает, то пусть будет так.

— Ну просто многие говорят, что у Дмитрия есть предпочтения вкусовые...

— Вы что не видите, какие у него предпочтения? Мужчине нравятся молодые девочки. Ну а что теперь?

Впрочем, сам Дмитрий Дибров этого и не скрывает, а к слухам вокруг своей персоны телеведущий относится со свойственной ему иронией.

"Пиши, пиши, что у меня с Безруковой роман. Пиши, давай. У Диброва с Безруковой роман. У них скоро будет маленький", - шутит Дибров.

Могла бы получиться новая телевикторина - "Кто? Где? С кем? Когда?" Диброву этой осенью исполнится 66. Полина летом отпраздновала 36-летие. Что касается возраста Романа Товстика, так через 15 лет ему тоже будет 65. Жениться в ближайшем будущем Дмитрий Дибров не собирается.

"Как Господь управит. Вот если бы меня спросили: "Что такое любовь?" - я бы ответил: "Любовь - это когда кто-то для тебя важнее, чем ты сам". Как я только что сказал. Райнер Мария Рильке сказал иначе: "Любовь - это кричащее отсутствие", - говорит Дибров.

Красиво звучит. Но для детей Дибровых этот сериал вряд ли выглядит захватывающим, ведь они оказались между двумя родителями, которые вроде и рядом, но уже не вместе.

В четверг, 25 сентября, стало известно, что Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись. Адвокат телеведущего Александр Добровинский зачитал послание, которое тот решил оставить:

"Печать о вступлении людей в брак и разводе ставится в паспорт. Но печати не существует ни в сердце, ни в душе. Поэтому душа и сердце Дмитрия Александровича, как и он сам, благодарны Полине за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Его дом, как и его сердце, душа, остается открытым для Полины и для детей. Он до конца своих дней сохранит счастье и тепло, которые были все эти годы", - говорится в обращении Дмитрия Диброва.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр"