Комик Комиссаренко высказался о нетоварном виде Брежневой и обнародовал их переписку

Слава Комиссаренко после отъезда из России мотается по миру. Недавно он выступил в Праге. Комик рассказал, как обнаружил, что ему написала в личные сообщения певица Вера Брежнева. Юморист дал понять, что глазам своим не поверил, особенно, когда она поинтересовалась, встречается ли он с кем-нибудь.

Комик стал сомневаться, действительно ли ему пишет Вера Брежнева. Но та прислала ему голосовое сообщение. "Я клянусь! У меня есть скрин! Я ей пишу типа: „Ха-ха-ха!“ И следом приходит голосовое сообщение: „Слава, я не могу вам прислать видео, потому что у меня нетоварный вид. Но по голосу надеюсь, что вы узнаете меня“, - рассказал Комиссаренко и затем даже включил на телефоне сообщение от Брежневой.

Зрители в зале услышали специфические нотки в голосе женщины, чей тембр действительно похож на тот, что принадлежит Вере Брежневой. Далее Комиссаренко вслух прочитал новое сообщение от артистки. Та спросила про его семейное положение, но сразу уточнила, что интересуется не для себя, а для подруги. Слава явно смущался, однако кульминацией стало другое - Вера Брежнева далее попросила его озвучить их переписку на стендапе.

"Получается, что я не нарушаю тайны. Получается, можно оставить", - заключил Комиссаренко.