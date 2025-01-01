Собянин рассказал о развитии предпрофессиональных классов

В Москве за последние 10 лет около 100 тысяч учеников закончили предпрофессиональные классы. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, школы оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками. Большинство выпускников поступают в профильные вузы.

Василий уже давно решил, чем будет заниматься после школы. Он учится в инженерном классе - это уже профессиональное направление в среднем образовании, которое с недавнего времени стало новым стандартом в столице. Старшеклассники могут заранее выбрать траекторию будущей карьеры и попробовать себя в определённой профессии.

"Мы можем разрабатывать 3D-модели, мы изучаем системы и электронику. В данный момент у нас тут имитация умного дома", - говорит Василий Шликов, ученик 11 инженерного класса ГБОУ школа №1474.

Пока одни ученики программируют различные автоматизированные системы, другие осваивают азы авиационной промышленности. Здесь акцент делают на математику, физику, информатику и робототехнику. Этажом ниже старшеклассники лучше других разбираются в химии, биологии, анатомии и уже умеют оказывать первую помощь. Это класс с медицинским уклоном.

"Для детей это, во-первых, за два года обучения в 10-11 классе чётко даёт понять: медицина – это моё или не моё. Так как дети посещают образовательные маршруты, это и детские поликлиники, и взрослые поликлиники, и станции скорой неотложной помощи, и стационары. То есть дети погружаются полностью", - говорит Елена Абрамкина, куратор медицинского класса ГБОУ "Школа №1474".

Желающих попасть в такие классы чрезвычайно много, признаются учителя. Поэтому идёт строгий отбор по результатам общего государственного экзамена. Кому-то интересны IT-технологии, и они должны быть сильны в математике, другим предпринимательство, чтобы погрузиться в бизнес-моделирование и финансовое планирование, третьим – медиаиндустрия. Специализированные классы сегодня есть практически в каждой столичной школе.

"Многие выпускники предпрофессиональных классов достигают высоких результатов при сдаче ЕГЭ. В 2025 году они впервые получили сертификаты об освоении программы единого образца, дающие дополнительное преимущество при поступлении в ряд московских вузов. Подавляющее большинство ребят — свыше 90% — поступают в профильные вузы", - сообщил Сергей Собянин.

Особенность московских профессиональных классов — поддержка каждого ученика на всех этапах развития. Они получают индивидуальный маршрут обучения, реальную практику, а главное — баланс между обычной школьной нагрузкой и профессиональной подготовкой.

"Когда ребята начинают заниматься параллельно с обучением в школе, они получают специальности колледжей по каждому абсолютно предпрофессиональному направлению, что действительно повышает, прежде всего, мотивацию каждого ученика к дальнейшему выбору вуза. А соответственно и к дальнейшему выбору профессии", - говорит Ирина Курчаткина, директор школы ГБОУ "Школа №1474".

Победители предпрофессиональных олимпиад и конференций могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и привилегии при поступлении в вузы и колледжи. А ряд крупных компаний начинает подбирать для себя талантливых сотрудников ещё во время их учёбы.