В Общественной палате наградили представителей стройкомплекса страны и силовых структур

В Общественной палате наградили представителей строительного комплекса страны и силовых структур.

На мероприятии обсудили реализацию нацпроектов, в частности работу по возведению объектов для Вооружённых Сил и Росгвардии.

Организаторы особо подчеркнули, что в год 80-летия Великой Победы видна преемственность поколений - связь современных специалистов с фронтовиками и тружениками тыла, которые строили оборонительные сооружения. Отметили и важность развития гражданской инфраструктуры.

"Экономика держится, конечно, прежде всего, на развитии инфраструктуры, а инфраструктуру страны, города любого создают строители. Обратите внимание, как я уже сказал, наши города, причём Москва, Москва впереди всех, какие красивые здания, какие красивые больницы, школы дома, квартиры", - говорит Александр Каньшин, член Общественной палаты РФ, председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил.