Серию двухсторонних встреч провёл Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН. Одна из основных тем обсуждений - урегулирование украинского конфликта. А также поставки российских энергоресурсов, от которых многие страны не желают отказываться, несмотря на все запреты и угрозы санкциями.

У министра иностранных дел России на полях ООН - переговорный марафон. Продемократический канал CNN, кажется, очень расстроен. Казалось бы, только-только окрыленный личной встречей с Трампом Зеленский вещал о развороте США в сторону Украины, как Сергей Лавров целый час говорит с госсекретарем Рубио и вот так комментирует результаты встречи: "Госдеп сообщил, что США призывают Москву предпринять шаги для урегулирования украинского конфликта. Пока неясно как отреагировала Россия, но Сергей Лавров после встречи поднял большой палец вверх".

Российская делегация пользуется огромным вниманием. И кроме украинского конфликта, есть что обсудить в ходе двусторонних встреч. Сергей Лавров уже успел пообщаться с министрами иностранных дел Сербии, Словакии, Кубы, Доминиканской Республики, главами внешнеполитических ведомств Конфедерации государств Сахеля. И особенно теплая встреча и обмен приветствиями на русском с коллегой из Венгрии. Будапешт снова повторяет: ультиматумы Трампа о полном отказе ЕС от российских энергоресурсов с Венгрией не сработают. И это даже не политика, а национальная безопасность.

"Импорт сырья — это вопрос не политики или идеологии, а географии. Оставшийся нефтепровод из Хорватии попросту не справится с задачей поставок в Венгрию и Словакию из-за того, что его пропускная способность ниже наших потребностей. При этом западные европейские страны в попытках обмануть мир сами тайно закупают российскую нефть через посреднические каналы", - говорит Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Глава МИД Словакии на встрече с Сергеем Лавровым также заявил, что у республики нет альтернативы нашим источникам топлива. Братислава потребовала от Еврокомиссии исключить ее из плана по отказу от российского газа. И даже отъявленной русофобке Кае Каллас пришлось признать: наши энергоресурсы дешевле и наказывать за их покупку Венгрию и Словакию не будут. По крайней мере, пока.

"Нет, о санкциях мы не говорим. Они должны действительно использовать альтернативы, которые предоставляют им соседи, чтобы избавиться от российской нефти и газа, как просил президент Трамп", - заявила Каллас.

Нет согласия в рядах коллективного Запада и относительно того, что же делать с мифическими российскими дронами, которые якобы нарушают воздушное пространство стран НАТО. Сбивать или не сбивать - вопрос, который раскалывает альянс. От прямых вопросов журналистов так называемые лидеры западного мира увиливают.

"Русские тестируют наши границы, откроем ли мы огонь. Но это не повод его открывать, когда, очевидно, что речь идет о проверках", - говорит Эммануэль Макрон, президент Франции.

Без гарантий Вашингтона прикрыть в случае чего президент Франции даже выступил против изъятия украденных российских активов в пользу киевского режима. Чей главарь мечется по коридорам штаб-квартиры ООН, собирая группу поддержки. Подписал коммюнике с Сирией о восстановлении дипотношений. Банковая сама разорвала их 3 года назад из-за решения Дамаска признать независимость ЛНР и ДНР. Рукопожатия с новым руководством арабской республики для Зеленского, видимо, компенсация за отвернувшуюся Грузию. На полях Генассамблеи он очень сокрушался, что Европа потеряла Тбилиси, тот теперь в орбите влияния России. Из Грузии последовал жесткий ответ.

"Пусть эта марионетка для начала разберется, где находится его страна по состоянию на сегодня, будь то коррупция, свобода слова или права человека. Прежде чем осмелится оскорблять Грузию и призывать ее к вовлечению в войну, пусть сначала помоет рот и уже после этого говорит о нашей стране", - возмутился Ираклий Кирцхалия, лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте Грузии.

Издание Wall Street Journal в своей публикации тоже спускает киевского гастролёра с небес на землю. Несмотря на внешнее ужесточение риторики в адрес Москвы, Трамп так и не санкционировал нанесение ударов американским дальнобойным оружием вглубь российских территорий. Хотя ему доложили, что Украина вроде бы как планирует очередное контрнаступление и поддержка ей очень нужна.