"Встал сзади и стал раскачивать": подробности смертельного нападения медведя на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском живут мужественные и спокойные люди. К появлению медведей на городских улицах не то, что привыкли, но ужаса косолапые не вызвали. Придут, погуляют, уйдут. Но сегодня утром город шокировала страшная новость - у школы медведь напал на 84-х-летнюю женщину.

"Жена закричала: "Медведь!" Я подошел к окну. Медведь был на углу стадиона над женщиной. И на стадион забежал охотник с ружьем. Медведь встал и побежал на охотника. Блин, очень большой", - говорит свидетель происшествия.

"На место нападения прибыла группа оперативного реагирования по конфликтным ситуациям с медведями. К 9 утра хищник был ликвидирован", - рассказал Всеволод Воропанов, руководитель Госохотнадзора.

Женщину спасти не удалось - от полученных травм она скончалась в реанимации.

"Хорошо, не было детей. Это прям сказочно повезло", - говорит свидетель Дмитрий.

Увы, дети там были. Мама 12-летнего Макара показывает, какой силы был удар медведя по спине сына. Возможно, футляр для очков, лежавший в плотном рюкзаке, спас мальчику жизнь. А еще его моментальная реакция.

"Он почувствовал удар в спину, в рюкзак. И от этого он упал, получается. Ударился об асфальт головой. Ребенок говорит: я лег и притворился мертвым", - рассказывает мама Макара.

Соседи бурно обсуждают и нападение медведя на парковке прямо под их окнами. Максим Чернышов признаётся: во время встречи с медведем был в шоке. И первый раз в жизни проявил чудеса гибкости и скорости.

"Я подъехал на работу, на парковку. Слышу: шелест в кустах. Выпрыгнул медведь на меня. Я еле как успел отскочить, прыгнуть в машину. Он за мной полез. Я, видно, ему лапу немного прищемил, когда закрывал дверь. Он выбил стекло заднее, маленький кусочек. Пытался меня достать. Заблокировал двери. Он встал сзади и стал машину раскачивать", - говорит Максим Чернышов.

Косолапый пытался преследовать автомобиль, даже когда Максим покидал парковку. Куда он убежал, никто не знает. Сразу три нападения за одно утро - событие из ряда вон. Был ли это один и тот же медведь, или в городе орудует целая группа хищников, а также в чем причина такой агрессии, должны выяснить специалисты. Пока рекомендация для жителей и туристов одна: в случае опасности звонить по номеру 112.