В Европе началось расследование из-за сообщений о секретных сообщениях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом рассказала европарламентарий Кинга Гал (Венгрия).

По словам депутата, тайная переписка политиков касалась сделки Евросоюза и МЕРКОСУР по свободной торговле. Публично Макрон выражал недовольство соглашением и отказывался его поддержать, а фон дер Ляйен в то же время уверяла, что переговоры с латиноамериканскими государствами находятся на финальной стадии.

Примечательно, что сами секретные сообщения пропали, что не могло не заинтересовать компетентные органы Евросоюза. Кинга Гал подчеркнула в социальной сети Х, что это вновь демонстрирует непрозрачность работы Еврокомиссии, что недопустимо.

Ранее скандал с закупками Европейским союзом вакцин от COVID-19 во время пандемии настиг Урсулу фон дер Ляйен. Политик оказалась под угрозой отставки — суд ЕС признал главу ЕК виновной в сокрытии информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.

Немецкий журналист Франц Бьекки писал, что Урсула фон дер Ляйен "подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью". Он требовал наказать ее за дестабилизацию Евросоюза.