В Госдуме предложили раздать землю семьям с детьми и возродить родовые усадьбы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия предлагает выдавать бесплатные участки земли семьям с детьми, если супруги прожили в браке более десяти лет.

Как отметил политик в своем Telegram-канале, в России насчитывается 20 миллионов гектаров заброшенных пахотных земель — обезлюдели 25 тысяч населенных пунктов. В то же время нужны дополнительные стимулы для сохранения брака и, как следствие, повышения рождаемости в стране.

В связи с этим ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий выделение земли крепким семьям с детьми со всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Такой участок, по замыслу парламентариев, должен стать собственностью всех членов семьи в равных долях.

Слуцкий выразил мнение, что "так мы возродим родовые усадьбы, где вырастет поколение здоровых, активных и счастливых русских людей", при этом "страна только выиграет, если заселить эти территории трудолюбивыми и честными русскими людьми".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что важно уделять особое внимание эффективности использования федеральной собственности. Как напомнил политик, президент России Владимир Путин отмечал, что нужно как можно активнее вовлекать в хозяйственный оборот имущество в каждом российском субъекте.

Тем временем в России официально запретили продавать дачу отдельно от земли. Специалист по земельному праву Сергей Шугаев пояснил, что поправки в законодательство внесли определенные уточнения, хотя в глобальном смысле перемен нет — в России и прежде в гражданском и земельном законодательстве действовал принцип "земля следует за строением".