Российского айтишника задержали за сбор данных для украинской разведки

Сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене задержали в Мордовии сотрудника IT-компании.

Установлено, что 39-летний мужчина сам вышел на сотрудников военной разведки Украины. По заданию куратора он собирал информацию об объектах критически важной инфраструктуры. За добытые сведения ему платили деньги.

Кроме того, мужчина также передал Украине сведения о сотруднике регионального МВД, чтобы впоследствии организовать в отношении него заказное убийство, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанный заключен под стражу. Следователи выясняют его причастность к другим эпизодам преступной деятельности.