Дмитрий и Полина Дибровы оформили развод

Сегодня, 25 сентября, известный ведущий Дмитрий Дибров официально развелся со своей четвертой супругой Полиной. Заседание состоялось в Судебном участке № 163 Одинцовского района Московской области. Дмитрия и Полины на суде не было, присутствовали лишь их адвокаты, передает Starhit.

Напомним, слухи о проблемах в браке Дибровых стали ходить еще летом. А вскоре разразился скандал. Оказалось, что Полина увлеклась соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Тот ради эффектной рыжеволосой супруги известного ведущего даже бросил жену Елену и шестерых детей от нее и подал на развод.

Журналисты немедленно ухватились за шумиху. Андрей Малахов и вовсе умудрился взять интервью у троих фигурантов этого любовного четырехугольника: Романа Товстика, его супруги Елены и у Полины Дибровой. Последняя, кстати, уверяет, что не имеет отношения к разводу Товстиков. По ее словам, между Романом и Еленой давно возникли проблемы, однако не она их причина.

Сейчас Полина живет по соседству с Дмитрием, она снимает дом, в ней вместе их трое сыновей. Пока с Романом Товстиком она находится на расстоянии.