Певцов странно высказался в адрес Безрукова: "Либо ты служишь искусству, либо ты начинаешь работать на себя любимого"

Дмитрий Певцов побывал в Курске с просветительской литературно-музыкальной программой "Пушкинская гостиная". Во время визита актер высказался о кино, театре и коллеге Сергее Безрукове. Артист отметил его несомненный талант.

"Когда я заканчивал институт, я так как он не мог играть. Какой потрясающий талант, удивительный, обаятельный, нерв, юмор, пластика, все! Это был Сергей Безруков. Он тогда стал действительно блистательным артистом", - заявил Дмитрий Певцов.

Он признался, что находится с Сергеем Безруковым в "более-менее" нормальных отношениях, однако сразу сказал, что они не друзья, а далее произнес расхожую шутку про него: "Страшно не то, что ты умрешь, а то, что тебя сыграет Безруков". По словам Певцова, Безруков сыграл всех и остановился в профессии, передает "КП-Курск".

"Вот чтобы Сергей Витальевич не играл, я вижу только одно — инсценированную всепоглощающую любовь к себе... Либо ты служишь искусству, своей профессии, либо ты начинаешь работать на себя любимого", - высказал свое мнение известный актер.