Власти Крыма пообещали устранить проблемы с топливом за две недели

В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92 на заправках Крыма. В этом заверил в четверг, 25 сентября, глава республики Сергей Аксенов.

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, политик пояснил, что перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Аксенов пообещал, что уже в течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95, а на полное решение вопроса отводится две недели.

Глава Крыма попросил жителей и гостей полуострова набраться терпения, подчеркнув, что предпринимаются все необходимые меры, в том числе — в контакте с компетентными федеральными ведомствами.

Двумя днями ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявлял, что российские власти предпримут все необходимые шаги к тому, чтобы гарантировать обеспеченность граждан и предприятий топливом, даже если это потребует ввести дополнительные ограничения на вывоз топлива.

При этом сообщалось, что Россия занимает 15-е месте в Европе по доступности автомобильного топлива, исходя из того, какое количество 95-го бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители различных государств. В нашей стране этот показатель достигает 1360 литров.