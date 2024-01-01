Дания побоялась свалить на Россию вину за сбои в аэропортах

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен назвал сбои в работе местных аэропортов следствием гибридной атаки, за которой "стоят профессионалы". При этом от обвинений в адрес России он воздержался.

20-21 сентября аэропорты Копенгагена и Осло временно останавливали работу из-за появления поблизости летательных беспилотников. Установить их происхождение местных правоохранительным органам так и не удалось, но обвинения в адрес России все равно звучали. Три дня спустя дроны вновь были замечены, на этот раз — в окрестностях аэропортов Ольборга, Эсбьерга, Сеннерборга и Войенса.

Глава датского Минобороны признал, что "пока никто из тех, кто несет ответственность за эти инциденты, не выявлен". Однако он заявил, что "цель таких атак — посеять страх и запугать нас", поэтому "Дания должна иметь возможности противостоять им" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес России, отмечал, что "каждый раз выступать с голословными обвинениями — честно говоря, (это) приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание".

Весной 2024 года британские СМИ утверждали, что "секретное оружие Путина", якобы установленное в Калининградской области, мешает западным авиаперевозчикам выполнять полеты над Польшей и Прибалтикой. Авторы таких публикаций заявляли, будто Россия вырубила британцам навигационные системы GPS и Galileo.