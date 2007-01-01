Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным по делу о финансировании его предвыборной кампании властями Ливии в 2007 году.

Его обвинили в преступном сговоре с правительством Муаммара Каддафи. Ливийский лидер выделил ему 50 миллионов евро, в результате чего Саркози одержал победу на выборах и стал президентом республики до 2012 года.

Приговор Саркози еще не вынесли. Прокуратура требует приговорить экс-президента к семи годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч евро, передает ТАСС.

Ранее Саркози признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. По этому делу его приговорили к одному году заключения. Политику разрешили отбывать срок дома при условии ношения электронного браслета.