"Вся в синяках": Полина Диброва рассказала о трагедии в Турции

Шумиха вокруг личной жизни Дмитрия Диброва не утихает. В конце лета стало известно, что его четвертая супруга Полина увлеклась соседом, предпринимателем Романом Товстиком. Тот ради нее даже оставил жену Елену, родившую ему шестерых детей, и подал на развод. Кстати, Полина сделала то же самое. Сегодня, 25 сентября, стало известно, что Дибровы официально разведены. А вот свободен ли Товстик, точно неизвестно.

После ряда откровенных интервью Елена и Полина покинули Россию. Елена якобы проводит время на Кипре, где готовится к операции на груди, а Полина находится в Турции. Вместе со своим женским клубом она участвует в регате. Подробностями захватывающего путешествия Полина делится в своем официальном телеграм-канале. Так, она сообщила о несчастном случае.

"Сегодня произошло столкновение на гонке. Вчера участница сломала пальцы на руке. Прооперировали, титановые вставки. Я вся в синяках и мозолях. Регата - настоящий спорт и достаточно опасный", - рассказала Полина Диброва.

После расставания с мужем она перебралась жить в дом по соседству. С ней вместе переехали от Дмитрия Диброва и трое сыновей. Примечательно, что с Романом Товстиком Полина пока не съехалась. В интервью она прямо сказала, что они на расстоянии и рассчитывает в дальнейшем только на себя.