Казахстан является очень близким партнером России по многим направлениям. Об этом напомнил в четверг, 25 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах". При этом Песков заявил, что "Казахстан можно понять в вопросе закупки им локомотивов у США, а не у России, если Вашингтон сделал Астане более выгодное предложение".

Этот комментарий последовал за предложением казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева принять переговоры России и Украины по мирному урегулированию конфликта. Кремль не стал отвечать на это предложение по существу, однако Дмитрий Песков отметил, что "Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский МИД представил список стран, в которых предводитель киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В перечень входят Австрия, Святой Престол (Ватикан), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Позднее Зеленский назвал в качестве возможного варианта и Казахстан.

Однако российские власти выразили недоумение в связи с тем, что Киев предлагает заведомо неприемлемые для Москвы варианты, а от предложения Владимира Путина устроить переговоры в столице России отказывается.