Российская сторона высоко оценивает инициативу американского лидера Дональда Трампа по отказу государств от разработки биологического оружия. Такую оценку высказал в четверг, 25 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал предложение Трампа полностью свернуть во всем мире разработки биологического оружия, поскольку последствия такого производства "невероятно опасны".

Как подчеркнул Песков, "безусловно, это очень важный призыв" и в Москве его поддерживают. Представитель российского лидера заявил, что наша страна готова участвовать в общем отказе от биологического оружия, но "хорошо бы его оформить документально на международном уровне", сообщает РИА Новости.

Ранее, говоря о перспективах применения оружия массового поражения — в частности, ядерного — Песков подчеркивал, что Россия стремится помешать этому и надеется, что "и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями".

Однако пока факты подтверждают, что киевский режим активно применяет оружие массового поражения при попустительстве и даже активном соучастии западных спонсоров. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты против российских военных, представителей гражданской администрации и мирных жителей, а Запад игнорирует эти факты и безмолвствует.