Стало известно, кто платит за новый дом Полины Дибровой: это не Роман Товстик

Сегодня, 25 сентября, стало известно об официальном разводе известного ведущего Дмитрия Диброва с четвертой женой Полиной. Молодая супруга сообщила шоумену, что полюбила другого мужчину. Им оказался сосед, предприниматель Роман Товстик. Полина и Дмитрий сумели договориться и тихо расстались.

Известно, что в настоящее время четвертая жена съехала из особняка телеведущего, который оценивается примерно в 800 миллионов рублей, и теперь живет по соседству с тремя сыновьями. Съемный дом, как выяснилось, оплачивает Полине не любовник Роман Товстик, а бывший муж Дмитрий Дибров, сообщает SHOT.

Кстати, на роскошное жилье телеведущего бывшая супруга не претендует. Особняк площадью 1100 "квадратов" со спа-зоной, бассейном, музыкальным салоном, домашним кинотеатром и многими другими удобствами остался Диброву. Сам шоумен утверждает, что построил дом более десяти лет назад, сделав почти все в нем своими руками.

Меж тем телеведущий на стриме признался, что у него появилась новая возлюбленная. Ее имя он пообещал раскрыть в ближайшие дни.